100 روبية موريشية إلى تالا ساموي

تحويل MUR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
5.86 wst

1.00000 MUR = 0.05862 WST

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Samoan Tala
1 MUR0.05862 WST
5 MUR0.29309 WST
10 MUR0.58618 WST
20 MUR1.17236 WST
50 MUR2.93089 WST
100 MUR5.86178 WST
250 MUR14.65445 WST
500 MUR29.30890 WST
1000 MUR58.61780 WST
2000 MUR117.23560 WST
5000 MUR293.08900 WST
10000 MUR586.17800 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Mauritian Rupee
1 WST17.05970 MUR
5 WST85.29850 MUR
10 WST170.59700 MUR
20 WST341.19400 MUR
50 WST852.98500 MUR
100 WST1705.97000 MUR
250 WST4264.92500 MUR
500 WST8529.85000 MUR
1000 WST17059.70000 MUR
2000 WST34119.40000 MUR
5000 WST85298.50000 MUR
10000 WST170597.00000 MUR