روبية موريشية إلى وون كوري جنوبي

تحويل MUR إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٣٠٬٠٠٧ krw

1.00000 MUR = 30.00650 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
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MUR إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.437161.661550.964518.3739
1GBP1.15311.22945102.21.657051.915781.1120721.1853
1USD0.93780.813372183.1271.34781.558240.904517.2315
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621370.01874530.01088090.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / وون كوريا الجنوبية
1 MUR30.00650 KRW
5 MUR150.03250 KRW
10 MUR300.06500 KRW
20 MUR600.13000 KRW
50 MUR1500.32500 KRW
100 MUR3000.65000 KRW
250 MUR7501.62500 KRW
500 MUR15003.25000 KRW
1000 MUR30006.50000 KRW
2000 MUR60013.00000 KRW
5000 MUR150032.50000 KRW
10000 MUR300065.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Mauritian Rupee
1 KRW0.03333 MUR
5 KRW0.16663 MUR
10 KRW0.33326 MUR
20 KRW0.66652 MUR
50 KRW1.66630 MUR
100 KRW3.33261 MUR
250 KRW8.33152 MUR
500 KRW16.66305 MUR
1000 KRW33.32610 MUR
2000 KRW66.65220 MUR
5000 KRW166.63050 MUR
10000 KRW333.26100 MUR