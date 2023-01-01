روبية موريشية إلى فلورن أروبي

تحويل MUR إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٤٠٫٥٤ awg

1.00000 MUR = 0.04054 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 22:3 UTC
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MUR إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Aruban Florin
1 MUR0.04054 AWG
5 MUR0.20269 AWG
10 MUR0.40537 AWG
20 MUR0.81075 AWG
50 MUR2.02687 AWG
100 MUR4.05375 AWG
250 MUR10.13437 AWG
500 MUR20.26875 AWG
1000 MUR40.53750 AWG
2000 MUR81.07500 AWG
5000 MUR202.68750 AWG
10000 MUR405.37500 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Mauritian Rupee
1 AWG24.66850 MUR
5 AWG123.34250 MUR
10 AWG246.68500 MUR
20 AWG493.37000 MUR
50 AWG1233.42500 MUR
100 AWG2466.85000 MUR
250 AWG6167.12500 MUR
500 AWG12334.25000 MUR
1000 AWG24668.50000 MUR
2000 AWG49337.00000 MUR
5000 AWG123342.50000 MUR
10000 AWG246685.00000 MUR