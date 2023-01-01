باتاكا ماكاوية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MOP إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
101.17 shp

1.00000 MOP = 0.10117 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:46 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MOP إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661570.964218.3679
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916291.1119821.1837
1USD0.93820.813471183.1271.348051.558850.904617.2323
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875260.01088210.207301

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

MOP إلى AED

MOP إلى USD

MOP إلى NGN

MOP إلى INR

MOP إلى GBP

MOP إلى CNY

MOP إلى CAD

MOP إلى EUR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه سانت هيلانة
1 MOP0.10117 SHP
5 MOP0.50586 SHP
10 MOP1.01172 SHP
20 MOP2.02344 SHP
50 MOP5.05860 SHP
100 MOP10.11720 SHP
250 MOP25.29300 SHP
500 MOP50.58600 SHP
1000 MOP101.17200 SHP
2000 MOP202.34400 SHP
5000 MOP505.86000 SHP
10000 MOP1011.72000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Macanese Pataca
1 SHP9.88417 MOP
5 SHP49.42085 MOP
10 SHP98.84170 MOP
20 SHP197.68340 MOP
50 SHP494.20850 MOP
100 SHP988.41700 MOP
250 SHP2471.04250 MOP
500 SHP4942.08500 MOP
1000 SHP9884.17000 MOP
2000 SHP19768.34000 MOP
5000 SHP49420.85000 MOP
10000 SHP98841.70000 MOP