باتاكا ماكاوية إلى ريال سعودي

تحويل MOP إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
465.38 sar

1.00000 MOP = 0.46538 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:45 UTC
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MOP إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.66170.964218.3676
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916521.1120521.1842
1USD0.93820.813438183.1271.347951.558970.904617.232
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.01875410.01088210.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / ريال سعودي
1 MOP0.46538 SAR
5 MOP2.32688 SAR
10 MOP4.65376 SAR
20 MOP9.30752 SAR
50 MOP23.26880 SAR
100 MOP46.53760 SAR
250 MOP116.34400 SAR
500 MOP232.68800 SAR
1000 MOP465.37600 SAR
2000 MOP930.75200 SAR
5000 MOP2326.88000 SAR
10000 MOP4653.76000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Macanese Pataca
1 SAR2.14880 MOP
5 SAR10.74400 MOP
10 SAR21.48800 MOP
20 SAR42.97600 MOP
50 SAR107.44000 MOP
100 SAR214.88000 MOP
250 SAR537.20000 MOP
500 SAR1074.40000 MOP
1000 SAR2148.80000 MOP
2000 SAR4297.60000 MOP
5000 SAR10744.00000 MOP
10000 SAR21488.00000 MOP