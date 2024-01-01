Makau patacasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MOP → SAR çevirin

1.000 mop
465,62 sar

1.00000 MOP = 0.46562 SAR

13:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264412.7222.60950.216971.958560.3686050.253422
1 USD3.672911515.8883.04260.7969087.19361.353850.9308
1 NGN0.002422950.00065968510.05478180.0005257070.004745490.0008931120.00061403
1 INR0.04422910.01204218.254210.009596380.08662540.01630310.0112086

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Arabistan Riyali
1 MOP0.46562 SAR
5 MOP2.32809 SAR
10 MOP4.65618 SAR
20 MOP9.31236 SAR
50 MOP23.28090 SAR
100 MOP46.56180 SAR
250 MOP116.40450 SAR
500 MOP232.80900 SAR
1000 MOP465.61800 SAR
2000 MOP931.23600 SAR
5000 MOP2328.09000 SAR
10000 MOP4656.18000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Makau Patakası
1 SAR2.14768 MOP
5 SAR10.73840 MOP
10 SAR21.47680 MOP
20 SAR42.95360 MOP
50 SAR107.38400 MOP
100 SAR214.76800 MOP
250 SAR536.92000 MOP
500 SAR1073.84000 MOP
1000 SAR2147.68000 MOP
2000 SAR4295.36000 MOP
5000 SAR10738.40000 MOP
10000 SAR21476.80000 MOP