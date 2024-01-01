bin Makau patacasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MOP → SAR çevirin

1.000 mop
464,63 sar

1,000 MOP = 0,4646 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Arabistan Riyali
1 MOP0,46463 SAR
5 MOP2,32317 SAR
10 MOP4,64634 SAR
20 MOP9,29268 SAR
50 MOP23,23170 SAR
100 MOP46,46340 SAR
250 MOP116,15850 SAR
500 MOP232,31700 SAR
1000 MOP464,63400 SAR
2000 MOP929,26800 SAR
5000 MOP2.323,17000 SAR
10000 MOP4.646,34000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Makau Patakası
1 SAR2,15223 MOP
5 SAR10,76115 MOP
10 SAR21,52230 MOP
20 SAR43,04460 MOP
50 SAR107,61150 MOP
100 SAR215,22300 MOP
250 SAR538,05750 MOP
500 SAR1.076,11500 MOP
1000 SAR2.152,23000 MOP
2000 SAR4.304,46000 MOP
5000 SAR10.761,15000 MOP
10000 SAR21.522,30000 MOP