1 Arabistan riyalinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile SAR → MOP çevirin

1 sar
2,14 mop

1,000SR SAR = 2,143MOP$ MOP

09:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,14542,1479
Düşük2,14312,1418
Ortalama2,14422,1446
Değişim-0.05%-0.11%
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1 SAR → MOP istatistikleri

SAR → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1454, en düşük 2,1431 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1442 oldu. SAR → MOP kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

SAR → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1479, en düşük 2,1418 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1446 oldu. SAR → MOP kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,757278,91,3880,92458,0491,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,35200,95810,66641,8271,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Makau Patakası
1 SAR2,14324 MOP
5 SAR10,71620 MOP
10 SAR21,43240 MOP
20 SAR42,86480 MOP
50 SAR107,16200 MOP
100 SAR214,32400 MOP
250 SAR535,81000 MOP
500 SAR1.071,62000 MOP
1000 SAR2.143,24000 MOP
2000 SAR4.286,48000 MOP
5000 SAR10.716,20000 MOP
10000 SAR21.432,40000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Arabistan Riyali
1 MOP0,46658 SAR
5 MOP2,33292 SAR
10 MOP4,66583 SAR
20 MOP9,33166 SAR
50 MOP23,32915 SAR
100 MOP46,65830 SAR
250 MOP116,64575 SAR
500 MOP233,29150 SAR
1000 MOP466,58300 SAR
2000 MOP933,16600 SAR
5000 MOP2.332,91500 SAR
10000 MOP4.665,83000 SAR