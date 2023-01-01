باتاكا ماكاوية إلى لاري جورجي

تحويل MOP إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٣٣٣٫٧٥ gel

1.00000 MOP = 0.33375 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:38 UTC
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MOP إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.59681.436751.661420.96418.3664
1GBP1.1534711.22935102.1921.657231.916371.1119421.1848
1USD0.938250.813438183.1271.348051.558850.904517.2325
1INR0.01128710.009785480.012029810.01621680.01875260.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / لاري جورجي
1 MOP0.33375 GEL
5 MOP1.66875 GEL
10 MOP3.33750 GEL
20 MOP6.67500 GEL
50 MOP16.68750 GEL
100 MOP33.37500 GEL
250 MOP83.43750 GEL
500 MOP166.87500 GEL
1000 MOP333.75000 GEL
2000 MOP667.50000 GEL
5000 MOP1668.75000 GEL
10000 MOP3337.50000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Macanese Pataca
1 GEL2.99625 MOP
5 GEL14.98125 MOP
10 GEL29.96250 MOP
20 GEL59.92500 MOP
50 GEL149.81250 MOP
100 GEL299.62500 MOP
250 GEL749.06250 MOP
500 GEL1498.12500 MOP
1000 GEL2996.25000 MOP
2000 GEL5992.50000 MOP
5000 GEL14981.25000 MOP
10000 GEL29962.50000 MOP