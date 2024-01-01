Makau patacasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile MOP → GEL çevirin

1.000 mop
328,31 gel

1.00000 MOP = 0.32831 GEL

12:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856011.0742589.19991.454371.65180.9481418.3537
1 GBP1.1682111.25495104.2041.699011.929651.1076321.4409
1 USD0.930850.796844183.03461.353851.537630.8825517.0851
1 INR0.01121080.009596540.012043210.01630460.0185180.01062870.205759

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Gürcistan Larisi
1 MOP0.32831 GEL
5 MOP1.64154 GEL
10 MOP3.28307 GEL
20 MOP6.56614 GEL
50 MOP16.41535 GEL
100 MOP32.83070 GEL
250 MOP82.07675 GEL
500 MOP164.15350 GEL
1000 MOP328.30700 GEL
2000 MOP656.61400 GEL
5000 MOP1641.53500 GEL
10000 MOP3283.07000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Makau Patakası
1 GEL3.04593 MOP
5 GEL15.22965 MOP
10 GEL30.45930 MOP
20 GEL60.91860 MOP
50 GEL152.29650 MOP
100 GEL304.59300 MOP
250 GEL761.48250 MOP
500 GEL1522.96500 MOP
1000 GEL3045.93000 MOP
2000 GEL6091.86000 MOP
5000 GEL15229.65000 MOP
10000 GEL30459.30000 MOP