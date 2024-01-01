20 Gürcistan larisinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile GEL → MOP çevirin

20 gel
59,34 mop

1,000₾ GEL = 2,967MOP$ MOP

01:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,98503,0132
Düşük2,87722,8034
Ortalama2,95142,9144
Değişim3.12%-1.25%
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1 GEL → MOP istatistikleri

GEL → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9850, en düşük 2,8772 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9514 oldu. GEL → MOP kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

GEL → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,0132, en düşük 2,8034 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9144 oldu. GEL → MOP kurundaki değişiklik -1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6641,4961,6550,94920,246
1 GBP1,18711,286107,6241,7761,9641,12724,033
1 USD0,9230,778183,6931,3811,5280,87618,689
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Makau Patakası
1 GEL2,96701 MOP
5 GEL14,83505 MOP
10 GEL29,67010 MOP
20 GEL59,34020 MOP
50 GEL148,35050 MOP
100 GEL296,70100 MOP
250 GEL741,75250 MOP
500 GEL1.483,50500 MOP
1000 GEL2.967,01000 MOP
2000 GEL5.934,02000 MOP
5000 GEL14.835,05000 MOP
10000 GEL29.670,10000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Gürcistan Larisi
1 MOP0,33704 GEL
5 MOP1,68520 GEL
10 MOP3,37040 GEL
20 MOP6,74080 GEL
50 MOP16,85200 GEL
100 MOP33,70400 GEL
250 MOP84,26000 GEL
500 MOP168,52000 GEL
1000 MOP337,04000 GEL
2000 MOP674,08000 GEL
5000 MOP1.685,20000 GEL
10000 MOP3.370,40000 GEL