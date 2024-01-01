5 كيات ميانماري إلى فرنك رواندي

تحويل MMK إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

5 mmk
3 rwf

1.00000 MMK = 0.60785 RWF

Mid-market exchange rate at 21:16
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Rwandan Franc
1 MMK0.60785 RWF
5 MMK3.03923 RWF
10 MMK6.07846 RWF
20 MMK12.15692 RWF
50 MMK30.39230 RWF
100 MMK60.78460 RWF
250 MMK151.96150 RWF
500 MMK303.92300 RWF
1000 MMK607.84600 RWF
2000 MMK1215.69200 RWF
5000 MMK3039.23000 RWF
10000 MMK6078.46000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Myanma Kyat
1 RWF1.64515 MMK
5 RWF8.22575 MMK
10 RWF16.45150 MMK
20 RWF32.90300 MMK
50 RWF82.25750 MMK
100 RWF164.51500 MMK
250 RWF411.28750 MMK
500 RWF822.57500 MMK
1000 RWF1645.15000 MMK
2000 RWF3290.30000 MMK
5000 RWF8225.75000 MMK
10000 RWF16451.50000 MMK