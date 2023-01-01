كيات ميانماري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MMK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mmk
١٫٧٧ ils

1.00000 MMK = 0.00177 ILS

Mid-market exchange rate at 21:21
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.051.361650.912851.5137818.65730.7919857.15295
1 THB0.028530710.03884880.02604470.0431890.5323050.02259590.204078
1 CAD0.73440325.740810.6704121.1117213.7020.5816365.25315
1 EUR1.0954538.39551.4916211.6582720.43810.86767.8357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Israeli New Sheqel
1 MMK0.00177 ILS
5 MMK0.00883 ILS
10 MMK0.01766 ILS
20 MMK0.03531 ILS
50 MMK0.08828 ILS
100 MMK0.17656 ILS
250 MMK0.44141 ILS
500 MMK0.88281 ILS
1000 MMK1.76562 ILS
2000 MMK3.53124 ILS
5000 MMK8.82810 ILS
10000 MMK17.65620 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Myanma Kyat
1 ILS566.37400 MMK
5 ILS2831.87000 MMK
10 ILS5663.74000 MMK
20 ILS11327.48000 MMK
50 ILS28318.70000 MMK
100 ILS56637.40000 MMK
250 ILS141593.50000 MMK
500 ILS283187.00000 MMK
1000 ILS566374.00000 MMK
2000 ILS1132748.00000 MMK
5000 ILS2831870.00000 MMK
10000 ILS5663740.00000 MMK