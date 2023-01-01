كيات ميانماري إلى فرنك سويسري

تحويل MMK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
0.42 chf

1.00000 MMK = 0.00042 CHF

Mid-market exchange rate at 21:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0451.36160.91281.5137818.65880.7919547.15295
1 THB0.028534710.03885290.02604720.04319520.5324240.02259820.204108
1 CAD0.7344325.738110.6704061.1117613.70360.5816355.25334
1 EUR1.095538.39181.4916311.6583420.44070.867557.83606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / الفرنك السويسري
1 MMK0.00042 CHF
5 MMK0.00210 CHF
10 MMK0.00419 CHF
20 MMK0.00839 CHF
50 MMK0.02097 CHF
100 MMK0.04193 CHF
250 MMK0.10483 CHF
500 MMK0.20966 CHF
1000 MMK0.41931 CHF
2000 MMK0.83862 CHF
5000 MMK2.09655 CHF
10000 MMK4.19310 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Myanma Kyat
1 CHF2384.87000 MMK
5 CHF11924.35000 MMK
10 CHF23848.70000 MMK
20 CHF47697.40000 MMK
50 CHF119243.50000 MMK
100 CHF238487.00000 MMK
250 CHF596217.50000 MMK
500 CHF1192435.00000 MMK
1000 CHF2384870.00000 MMK
2000 CHF4769740.00000 MMK
5000 CHF11924350.00000 MMK
10000 CHF23848700.00000 MMK