دينار مقدوني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MKD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١٠٬٦٤٤ xof

1.00000 MKD = 10.64430 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:24 UTC
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MKD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065788.58841.436991.660620.9635518.3647
1GBP1.154211.23102.2461.658531.916631.1121321.196
1USD0.938350.813008183.1271.34841.558240.9041517.2325
1INR0.01128820.009780310.012029810.0162210.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MKD10.64430 XOF
5 MKD53.22150 XOF
10 MKD106.44300 XOF
20 MKD212.88600 XOF
50 MKD532.21500 XOF
100 MKD1064.43000 XOF
250 MKD2661.07500 XOF
500 MKD5322.15000 XOF
1000 MKD10644.30000 XOF
2000 MKD21288.60000 XOF
5000 MKD53221.50000 XOF
10000 MKD106443.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دينار مقدوني
1 XOF0.09395 MKD
5 XOF0.46974 MKD
10 XOF0.93947 MKD
20 XOF1.87895 MKD
50 XOF4.69736 MKD
100 XOF9.39473 MKD
250 XOF23.48682 MKD
500 XOF46.97365 MKD
1000 XOF93.94730 MKD
2000 XOF187.89460 MKD
5000 XOF469.73650 MKD
10000 XOF939.47300 MKD