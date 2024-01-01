Makedonya dinarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MKD → XOF çevirin

1.000 mkd
10.644 xof

1.00000 MKD = 10.64360 XOF

12:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855771.0739589.18061.45441.652360.9482318.3359
1 GBP1.1685411.25495104.2111.699521.930841.1080421.4261
1 USD0.931150.796844183.03981.354251.538580.8829517.0733
1 INR0.01121320.009595930.012042410.01630840.01852820.01063290.205604

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Makedonya dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 MKD10.64360 XOF
5 MKD53.21800 XOF
10 MKD106.43600 XOF
20 MKD212.87200 XOF
50 MKD532.18000 XOF
100 MKD1064.36000 XOF
250 MKD2660.90000 XOF
500 MKD5321.80000 XOF
1000 MKD10643.60000 XOF
2000 MKD21287.20000 XOF
5000 MKD53218.00000 XOF
10000 MKD106436.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Makedonya Dinarı
1 XOF0.09395 MKD
5 XOF0.46977 MKD
10 XOF0.93953 MKD
20 XOF1.87906 MKD
50 XOF4.69766 MKD
100 XOF9.39532 MKD
250 XOF23.48830 MKD
500 XOF46.97660 MKD
1000 XOF93.95320 MKD
2000 XOF187.90640 MKD
5000 XOF469.76600 MKD
10000 XOF939.53200 MKD