500 Makedonya dinarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MKD → XOF çevirin

500 mkd
5.336 xof

1,000ден MKD = 10,67CFA XOF

21:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,676810,6872
Düşük10,638510,5882
Ortalama10,656210,6495
Değişim0.29%0.27%
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1 MKD → XOF istatistikleri

MKD → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,6768, en düşük 10,6385 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,6562 oldu. MKD → XOF kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

MKD → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,6872, en düşük 10,5882 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,6495 oldu. MKD → XOF kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2791,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9631,1090,565
1 EUR1,07919,7261,49811,8151,4431,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 MKD10,67220 XOF
5 MKD53,36100 XOF
10 MKD106,72200 XOF
20 MKD213,44400 XOF
50 MKD533,61000 XOF
100 MKD1.067,22000 XOF
250 MKD2.668,05000 XOF
500 MKD5.336,10000 XOF
1000 MKD10.672,20000 XOF
2000 MKD21.344,40000 XOF
5000 MKD53.361,00000 XOF
10000 MKD106.722,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Makedonya Dinarı
1 XOF0,09370 MKD
5 XOF0,46851 MKD
10 XOF0,93701 MKD
20 XOF1,87402 MKD
50 XOF4,68506 MKD
100 XOF9,37011 MKD
250 XOF23,42528 MKD
500 XOF46,85055 MKD
1000 XOF93,70110 MKD
2000 XOF187,40220 MKD
5000 XOF468,50550 MKD
10000 XOF937,01100 MKD