250 Makedonya dinarından CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile MKD → XOF çevirin
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|1 MKD → XOF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|10,6768
|10,6872
|Düşük
|10,6385
|10,5882
|Ortalama
|10,6562
|10,6495
|Değişim
|0.29%
|0.27%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MKD → XOF istatistikleri
MKD → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,6768, en düşük 10,6385 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,6562 oldu. MKD → XOF kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.
MKD → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,6872, en düşük 10,5882 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,6495 oldu. MKD → XOF kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makedonya dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / CFA Frangı BCEAO
|1 MKD
|10,67260 XOF
|5 MKD
|53,36300 XOF
|10 MKD
|106,72600 XOF
|20 MKD
|213,45200 XOF
|50 MKD
|533,63000 XOF
|100 MKD
|1.067,26000 XOF
|250 MKD
|2.668,15000 XOF
|500 MKD
|5.336,30000 XOF
|1000 MKD
|10.672,60000 XOF
|2000 MKD
|21.345,20000 XOF
|5000 MKD
|53.363,00000 XOF
|10000 MKD
|106.726,00000 XOF