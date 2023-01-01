دينار مقدوني إلى شلن تنزاني

تحويل MKD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٤٣٬٢٦٨ tzs

1.00000 MKD = 43.26800 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:48 UTC
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MKD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.06688.61341.436971.660570.9638518.3698
1GBP1.1538711.23005102.251.658111.916111.1121621.1968
1USD0.93810.812975183.1271.3481.557750.9041517.2325
1INR0.0112850.009779920.012029810.01621620.01873940.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الشلن التنزاني
1 MKD43.26800 TZS
5 MKD216.34000 TZS
10 MKD432.68000 TZS
20 MKD865.36000 TZS
50 MKD2163.40000 TZS
100 MKD4326.80000 TZS
250 MKD10817.00000 TZS
500 MKD21634.00000 TZS
1000 MKD43268.00000 TZS
2000 MKD86536.00000 TZS
5000 MKD216340.00000 TZS
10000 MKD432680.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دينار مقدوني
1 TZS0.02311 MKD
5 TZS0.11556 MKD
10 TZS0.23112 MKD
20 TZS0.46224 MKD
50 TZS1.15559 MKD
100 TZS2.31118 MKD
250 TZS5.77795 MKD
500 TZS11.55590 MKD
1000 TZS23.11180 MKD
2000 TZS46.22360 MKD
5000 TZS115.55900 MKD
10000 TZS231.11800 MKD