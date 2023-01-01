دولار ليبيري إلى دونغ فيتنامي

تحويل LRD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
127356 vnd

1.00000 LRD = 127.35600 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
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LRD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.63921.43741.661710.963918.357
1GBP1.1531411.2296102.2041.657381.916011.1115121.1663
1USD0.937750.813273183.121.34791.558240.903917.214
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621630.01874690.01087460.207098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Vietnamese Dong
1 LRD127.35600 VND
5 LRD636.78000 VND
10 LRD1273.56000 VND
20 LRD2547.12000 VND
50 LRD6367.80000 VND
100 LRD12735.60000 VND
250 LRD31839.00000 VND
500 LRD63678.00000 VND
1000 LRD127356.00000 VND
2000 LRD254712.00000 VND
5000 LRD636780.00000 VND
10000 LRD1273560.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار ليبري
1 VND0.00785 LRD
5 VND0.03926 LRD
10 VND0.07852 LRD
20 VND0.15704 LRD
50 VND0.39260 LRD
100 VND0.78520 LRD
250 VND1.96300 LRD
500 VND3.92600 LRD
1000 VND7.85200 LRD
2000 VND15.70400 LRD
5000 VND39.26000 LRD
10000 VND78.52000 LRD