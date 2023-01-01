دولار ليبيري إلى ريال قطري

تحويل LRD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
19.09 qar

1.00000 LRD = 0.01909 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:39 UTC
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LRD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0662588.62671.437091.661340.9636518.349
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915631.1111621.1575
1USD0.937850.813372183.121.34781.558120.903817.2089
1INR0.01128330.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.207037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار ليبيري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / الريال القطري
1 LRD0.01909 QAR
5 LRD0.09544 QAR
10 LRD0.19088 QAR
20 LRD0.38176 QAR
50 LRD0.95440 QAR
100 LRD1.90880 QAR
250 LRD4.77200 QAR
500 LRD9.54400 QAR
1000 LRD19.08800 QAR
2000 LRD38.17600 QAR
5000 LRD95.44000 QAR
10000 LRD190.88000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دولار ليبري
1 QAR52.38910 LRD
5 QAR261.94550 LRD
10 QAR523.89100 LRD
20 QAR1047.78200 LRD
50 QAR2619.45500 LRD
100 QAR5238.91000 LRD
250 QAR13097.27500 LRD
500 QAR26194.55000 LRD
1000 QAR52389.10000 LRD
2000 QAR104778.20000 LRD
5000 QAR261945.50000 LRD
10000 QAR523891.00000 LRD