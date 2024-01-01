Liberya dolarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile LRD → QAR çevirin

1.000 lrd
19,15 qar

1.00000 LRD = 0.01915 QAR

08:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.3537519.00910.931250.7964641.347383.04271.64109
1 CAD0.738689114.04180.687920.5883390.99523561.34271.21226
1 ZAR0.05260640.071215910.04899090.04189910.07087664.368580.086332
1 EUR1.07381.4536620.41210.8552451.4467389.17131.76221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Katar Riyali
1 LRD0.01915 QAR
5 LRD0.09574 QAR
10 LRD0.19149 QAR
20 LRD0.38297 QAR
50 LRD0.95743 QAR
100 LRD1.91486 QAR
250 LRD4.78715 QAR
500 LRD9.57430 QAR
1000 LRD19.14860 QAR
2000 LRD38.29720 QAR
5000 LRD95.74300 QAR
10000 LRD191.48600 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Liberya Doları
1 QAR52.22320 LRD
5 QAR261.11600 LRD
10 QAR522.23200 LRD
20 QAR1044.46400 LRD
50 QAR2611.16000 LRD
100 QAR5222.32000 LRD
250 QAR13055.80000 LRD
500 QAR26111.60000 LRD
1000 QAR52223.20000 LRD
2000 QAR104446.40000 LRD
5000 QAR261116.00000 LRD
10000 QAR522232.00000 LRD