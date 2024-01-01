20 Liberya dolarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile LRD → QAR çevirin

20 lrd
0,37 qar

1,000L$ LRD = 0,01866QR QAR

09:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01880,0189
Düşük0,01870,0187
Ortalama0,01870,0188
Değişim-0.52%-1.06%
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1 LRD → QAR istatistikleri

LRD → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0188, en düşük 0,0187 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0187 oldu. LRD → QAR kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

LRD → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0189, en düşük 0,0187 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0188 oldu. LRD → QAR kurundaki değişiklik -1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2150,9270,7841,33883,741,683
1 CAD0,723113,1720,6710,5670,96860,5561,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5970,092
1 EUR1,0781,49119,64210,8451,44390,3011,814

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Liberya dolarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Katar Riyali
1 LRD0,01866 QAR
5 LRD0,09332 QAR
10 LRD0,18664 QAR
20 LRD0,37328 QAR
50 LRD0,93320 QAR
100 LRD1,86640 QAR
250 LRD4,66600 QAR
500 LRD9,33200 QAR
1000 LRD18,66400 QAR
2000 LRD37,32800 QAR
5000 LRD93,32000 QAR
10000 LRD186,64000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Liberya Doları
1 QAR53,57900 LRD
5 QAR267,89500 LRD
10 QAR535,79000 LRD
20 QAR1.071,58000 LRD
50 QAR2.678,95000 LRD
100 QAR5.357,90000 LRD
250 QAR13.394,75000 LRD
500 QAR26.789,50000 LRD
1000 QAR53.579,00000 LRD
2000 QAR107.158,00000 LRD
5000 QAR267.895,00000 LRD
10000 QAR535.790,00000 LRD