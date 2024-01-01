20 Katar riyalinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → LRD çevirin

1,000QR QAR = 50,63L$ LRD

18:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 QAR → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek52,782553,5271
Düşük50,634650,6346
Ortalama52,425353,0105
Değişim-4.07%-5.26%
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1 QAR → LRD istatistikleri

QAR → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 52,7825, en düşük 50,6346 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 52,4253 oldu. QAR → LRD kurundaki değişiklik -4.07 değerindeydi.

QAR → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 53,5271, en düşük 50,6346 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 53,0105 oldu. QAR → LRD kurundaki değişiklik -5.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,41,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71360,2061198,2740,5630,6741.227,151,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Liberya Doları
1 QAR50,63460 LRD
5 QAR253,17300 LRD
10 QAR506,34600 LRD
20 QAR1.012,69200 LRD
50 QAR2.531,73000 LRD
100 QAR5.063,46000 LRD
250 QAR12.658,65000 LRD
500 QAR25.317,30000 LRD
1000 QAR50.634,60000 LRD
2000 QAR101.269,20000 LRD
5000 QAR253.173,00000 LRD
10000 QAR506.346,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Katar Riyali
1 LRD0,01975 QAR
5 LRD0,09875 QAR
10 LRD0,19749 QAR
20 LRD0,39499 QAR
50 LRD0,98747 QAR
100 LRD1,97493 QAR
250 LRD4,93733 QAR
500 LRD9,87465 QAR
1000 LRD19,74930 QAR
2000 LRD39,49860 QAR
5000 LRD98,74650 QAR
10000 LRD197,49300 QAR