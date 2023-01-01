ألف ريال قطري إلى دولار ليبيري

تحويل QAR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ qar
٥٢٬٦٥٦٫٨٠ lrd

1.00000 QAR = 52.65680 LRD

Mid-market exchange rate at 11:50
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20751.36415285.3750.8049590.92995781.5441.5361
1INR0.012018110.01639463.429680.009674110.01117669.392710.0184611
1CAD0.73305760.99591209.1960.5900810.681723572.9161.12605
1PKR0.003504160.2915720.004780210.00282070.003258782.738660.00538274

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / دولار ليبري
1 QAR52.65680 LRD
5 QAR263.28400 LRD
10 QAR526.56800 LRD
20 QAR1053.13600 LRD
50 QAR2632.84000 LRD
100 QAR5265.68000 LRD
250 QAR13164.20000 LRD
500 QAR26328.40000 LRD
1000 QAR52656.80000 LRD
2000 QAR105313.60000 LRD
5000 QAR263284.00000 LRD
10000 QAR526568.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الريال القطري
1 LRD0.01899 QAR
5 LRD0.09495 QAR
10 LRD0.18991 QAR
20 LRD0.37982 QAR
50 LRD0.94955 QAR
100 LRD1.89909 QAR
250 LRD4.74772 QAR
500 LRD9.49545 QAR
1000 LRD18.99090 QAR
2000 LRD37.98180 QAR
5000 LRD94.95450 QAR
10000 LRD189.90900 QAR