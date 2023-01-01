دولار ليبيري إلى روبية باكستانية

تحويل LRD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
1531.94 pkr

1.00000 LRD = 1.53194 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:39 UTC
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LRD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0662588.62671.437091.661340.9636518.349
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915631.1111621.1575
1USD0.937850.813372183.121.34781.558120.903817.2089
1INR0.01128330.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.207037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Pakistani Rupee
1 LRD1.53194 PKR
5 LRD7.65970 PKR
10 LRD15.31940 PKR
20 LRD30.63880 PKR
50 LRD76.59700 PKR
100 LRD153.19400 PKR
250 LRD382.98500 PKR
500 LRD765.97000 PKR
1000 LRD1531.94000 PKR
2000 LRD3063.88000 PKR
5000 LRD7659.70000 PKR
10000 LRD15319.40000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار ليبري
1 PKR0.65277 LRD
5 PKR3.26384 LRD
10 PKR6.52768 LRD
20 PKR13.05536 LRD
50 PKR32.63840 LRD
100 PKR65.27680 LRD
250 PKR163.19200 LRD
500 PKR326.38400 LRD
1000 PKR652.76800 LRD
2000 PKR1305.53600 LRD
5000 PKR3263.84000 LRD
10000 PKR6527.68000 LRD