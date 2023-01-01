1 روبية باكستانية إلى دولار ليبيري

تحويل PKR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٦٨ lrd

1.00000 PKR = 0.67558 LRD

Mid-market exchange rate at 04:03
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9315583.1590.8080483.67291.365253.751628.4123
1EUR1.0735189.27120.86743.942861.46564.0273430.5006
1INR0.01202520.011201810.009716910.04416720.01641730.04511360.341662
1GBP1.237551.15287102.91314.54541.689574.6427935.1616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار ليبري
1 PKR0.67558 LRD
5 PKR3.37791 LRD
10 PKR6.75581 LRD
20 PKR13.51162 LRD
50 PKR33.77905 LRD
100 PKR67.55810 LRD
250 PKR168.89525 LRD
500 PKR337.79050 LRD
1000 PKR675.58100 LRD
2000 PKR1351.16200 LRD
5000 PKR3377.90500 LRD
10000 PKR6755.81000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Pakistani Rupee
1 LRD1.48021 PKR
5 LRD7.40105 PKR
10 LRD14.80210 PKR
20 LRD29.60420 PKR
50 LRD74.01050 PKR
100 LRD148.02100 PKR
250 LRD370.05250 PKR
500 LRD740.10500 PKR
1000 LRD1480.21000 PKR
2000 LRD2960.42000 PKR
5000 LRD7401.05000 PKR
10000 LRD14802.10000 PKR