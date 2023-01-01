دولار ليبيري إلى شلن كيني

تحويل LRD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٧٧٢ kes

1.00000 LRD = 0.77173 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 19:36 UTC
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LRD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437021.661140.963818.3325
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915481.1113321.1394
1USD0.93790.813372183.121.34781.5580.9039517.1942
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621510.01874390.01087520.20686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / شلن كيني
1 LRD0.77173 KES
5 LRD3.85864 KES
10 LRD7.71728 KES
20 LRD15.43456 KES
50 LRD38.58640 KES
100 LRD77.17280 KES
250 LRD192.93200 KES
500 LRD385.86400 KES
1000 LRD771.72800 KES
2000 LRD1543.45600 KES
5000 LRD3858.64000 KES
10000 LRD7717.28000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار ليبري
1 KES1.29579 LRD
5 KES6.47895 LRD
10 KES12.95790 LRD
20 KES25.91580 LRD
50 KES64.78950 LRD
100 KES129.57900 LRD
250 KES323.94750 LRD
500 KES647.89500 LRD
1000 KES1295.79000 LRD
2000 KES2591.58000 LRD
5000 KES6478.95000 LRD
10000 KES12957.90000 LRD