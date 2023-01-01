1 شلن كيني إلى دولار ليبيري

تحويل KES إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
١٫٢٨ lrd

1.00000 KES = 1.27503 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 03:03
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 LRD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37275764.5111.37170.945550.8228761.5841683.185
1SGD0.7284651556.9190.9992350.688790.5994361.15460.5973
1NGN0.001308030.0017955910.001794220.001236790.001076340.002072120.108808
1CAD0.7290221.00077557.34610.6893180.5998951.1548960.6437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / دولار ليبري
1 KES1.27503 LRD
5 KES6.37515 LRD
10 KES12.75030 LRD
20 KES25.50060 LRD
50 KES63.75150 LRD
100 KES127.50300 LRD
250 KES318.75750 LRD
500 KES637.51500 LRD
1000 KES1275.03000 LRD
2000 KES2550.06000 LRD
5000 KES6375.15000 LRD
10000 KES12750.30000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / شلن كيني
1 LRD0.78429 KES
5 LRD3.92146 KES
10 LRD7.84293 KES
20 LRD15.68586 KES
50 LRD39.21465 KES
100 LRD78.42930 KES
250 LRD196.07325 KES
500 LRD392.14650 KES
1000 LRD784.29300 KES
2000 LRD1568.58600 KES
5000 LRD3921.46500 KES
10000 LRD7842.93000 KES