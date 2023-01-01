دولار ليبيري إلى ليف بلغاري

تحويل LRD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٩٫٦٠ bgn

1.00000 LRD = 0.00960 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:32 UTC
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LRD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0663588.6351.437231.661370.9636518.3304
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915481.1110921.1341
1USD0.93780.813372183.121.34781.5580.9037517.1899
1INR0.01128220.009785510.012030810.01621510.01874390.01087280.206808

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / لياف بلغاري
1 LRD0.00960 BGN
5 LRD0.04802 BGN
10 LRD0.09603 BGN
20 LRD0.19206 BGN
50 LRD0.48016 BGN
100 LRD0.96031 BGN
250 LRD2.40078 BGN
500 LRD4.80157 BGN
1000 LRD9.60314 BGN
2000 LRD19.20628 BGN
5000 LRD48.01570 BGN
10000 LRD96.03140 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار ليبري
1 BGN104.13300 LRD
5 BGN520.66500 LRD
10 BGN1041.33000 LRD
20 BGN2082.66000 LRD
50 BGN5206.65000 LRD
100 BGN10413.30000 LRD
250 BGN26033.25000 LRD
500 BGN52066.50000 LRD
1000 BGN104133.00000 LRD
2000 BGN208266.00000 LRD
5000 BGN520665.00000 LRD
10000 BGN1041330.00000 LRD