دولار جزر كايمان إلى ليو روماني

تحويل KYD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 kyd
5612.80 ron

1.00000 KYD = 5.61280 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 18:24 UTC
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KYD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06788.6891.436821.660570.9636518.3113
1GBP1.15311.2303102.2631.656721.914711.1110921.1138
1USD0.93720.81281183.121.34661.55630.9031517.1615
1INR0.01127540.009778750.012030810.01620070.01872350.01086560.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Romanian Leu
1 KYD5.61280 RON
5 KYD28.06400 RON
10 KYD56.12800 RON
20 KYD112.25600 RON
50 KYD280.64000 RON
100 KYD561.28000 RON
250 KYD1403.20000 RON
500 KYD2806.40000 RON
1000 KYD5612.80000 RON
2000 KYD11225.60000 RON
5000 KYD28064.00000 RON
10000 KYD56128.00000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار جزر كايمان
1 RON0.17816 KYD
5 RON0.89082 KYD
10 RON1.78164 KYD
20 RON3.56328 KYD
50 RON8.90820 KYD
100 RON17.81640 KYD
250 RON44.54100 KYD
500 RON89.08200 KYD
1000 RON178.16400 KYD
2000 RON356.32800 KYD
5000 RON890.82000 KYD
10000 RON1781.64000 KYD