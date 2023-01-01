دينار كويتي إلى لمبيرة هندوراسية
تحويل KWD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار كويتي إلى لمبيرة هندوراسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / لامبيرا هندوراسي
|1 KWD
|79.80770 HNL
|5 KWD
|399.03850 HNL
|10 KWD
|798.07700 HNL
|20 KWD
|1596.15400 HNL
|50 KWD
|3990.38500 HNL
|100 KWD
|7980.77000 HNL
|250 KWD
|19951.92500 HNL
|500 KWD
|39903.85000 HNL
|1000 KWD
|79807.70000 HNL
|2000 KWD
|159615.40000 HNL
|5000 KWD
|399038.50000 HNL
|10000 KWD
|798077.00000 HNL