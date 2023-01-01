دينار كويتي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل KWD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٧٩٬٨٠٧٫٧٠ hnl

1.00000 KWD = 79.80770 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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KWD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066688.67131.436551.659430.963718.3016
1GBP1.1531411.23005102.261.656691.913731.1112821.1062
1USD0.937550.812975183.13451.346851.555810.903517.1588
1INR0.01127760.009779030.012028710.01620090.01871440.01086790.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / لامبيرا هندوراسي
1 KWD79.80770 HNL
5 KWD399.03850 HNL
10 KWD798.07700 HNL
20 KWD1596.15400 HNL
50 KWD3990.38500 HNL
100 KWD7980.77000 HNL
250 KWD19951.92500 HNL
500 KWD39903.85000 HNL
1000 KWD79807.70000 HNL
2000 KWD159615.40000 HNL
5000 KWD399038.50000 HNL
10000 KWD798077.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Kuwaiti Dinar
1 HNL0.01253 KWD
5 HNL0.06265 KWD
10 HNL0.12530 KWD
20 HNL0.25060 KWD
50 HNL0.62650 KWD
100 HNL1.25301 KWD
250 HNL3.13253 KWD
500 HNL6.26505 KWD
1000 HNL12.53010 KWD
2000 HNL25.06020 KWD
5000 HNL62.65050 KWD
10000 HNL125.30100 KWD