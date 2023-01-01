دينار كويتي إلى جنيه جبل طارق

تحويل KWD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
2632.88 gip

1.00000 KWD = 2.63288 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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KWD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436631.659660.9635518.2926
1GBP1.1532711.2298102.2391.65661.913791.1112321.0935
1USD0.937650.81314183.13451.347051.556180.903517.152
1INR0.01127870.009781020.012028710.01620330.01871880.01086790.206316

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه جبل طارق
1 KWD2.63288 GIP
5 KWD13.16440 GIP
10 KWD26.32880 GIP
20 KWD52.65760 GIP
50 KWD131.64400 GIP
100 KWD263.28800 GIP
250 KWD658.22000 GIP
500 KWD1316.44000 GIP
1000 KWD2632.88000 GIP
2000 KWD5265.76000 GIP
5000 KWD13164.40000 GIP
10000 KWD26328.80000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Kuwaiti Dinar
1 GIP0.37981 KWD
5 GIP1.89906 KWD
10 GIP3.79812 KWD
20 GIP7.59624 KWD
50 GIP18.99060 KWD
100 GIP37.98120 KWD
250 GIP94.95300 KWD
500 GIP189.90600 KWD
1000 GIP379.81200 KWD
2000 GIP759.62400 KWD
5000 GIP1899.06000 KWD
10000 GIP3798.12000 KWD