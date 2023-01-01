دينار كويتي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل KWD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٥٬٩٥٢٫٠٨ bam

1.00000 KWD = 5.95208 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 17:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KWD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BAM
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.65461.436171.659250.963618.2922
1GBP1.1531411.2298102.2391.656231.913491.1111621.095
1USD0.937750.81314183.13451.346751.555940.903517.1532
1INR0.01127970.009781020.012028710.01619970.01871590.01086790.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

KWD إلى USD

KWD إلى INR

KWD إلى EUR

KWD إلى ZAR

KWD إلى AUD

KWD إلى NZD

KWD إلى NGN

KWD إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 KWD5.95208 BAM
5 KWD29.76040 BAM
10 KWD59.52080 BAM
20 KWD119.04160 BAM
50 KWD297.60400 BAM
100 KWD595.20800 BAM
250 KWD1488.02000 BAM
500 KWD2976.04000 BAM
1000 KWD5952.08000 BAM
2000 KWD11904.16000 BAM
5000 KWD29760.40000 BAM
10000 KWD59520.80000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Kuwaiti Dinar
1 BAM0.16801 KWD
5 BAM0.84004 KWD
10 BAM1.68008 KWD
20 BAM3.36016 KWD
50 BAM8.40040 KWD
100 BAM16.80080 KWD
250 BAM42.00200 KWD
500 BAM84.00400 KWD
1000 BAM168.00800 KWD
2000 BAM336.01600 KWD
5000 BAM840.04000 KWD
10000 BAM1680.08000 KWD