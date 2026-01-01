1,800,000,000 وون كوري جنوبي إلى دولار تايواني جديد

حوّل KRW إلى TWD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.02302 TWD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى TWD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى TWD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى TWD اليوم

KRWTWD
1000 KRW23.02 TWD
2000 KRW46.05 TWD
5000 KRW115.12 TWD
10000 KRW230.23 TWD
20000 KRW460.46 TWD
30000 KRW690.70 TWD
40000 KRW920.93 TWD
50000 KRW1,151.16 TWD
60000 KRW1,381.39 TWD
45000000 KRW1,036,044 TWD
75000000 KRW1,726,740 TWD
78000000 KRW1,795,809.60 TWD
100000000 KRW2,302,320 TWD
330000000 KRW7,597,656 TWD
500000000 KRW11,511,600 TWD
1800000000 KRW41,441,760 TWD
1900000000 KRW43,744,080 TWD
10000000000 KRW230,232,000 TWD
15200000000 KRW349,952,640 TWD
36100000000 KRW831,137,520 TWD
45600000000 KRW1,049,857,920 TWD
TWDKRW
1 TWD43 KRW
5 TWD217 KRW
10 TWD434 KRW
20 TWD869 KRW
50 TWD2,172 KRW
100 TWD4,343 KRW
250 TWD10,859 KRW
500 TWD21,717 KRW
1000 TWD43,434 KRW
2000 TWD86,869 KRW
5000 TWD217,172 KRW
10000 TWD434,344 KRW

الأسئلة الشائعة