ألف وون كوري جنوبي إلى بيزو أرجنتيني

حوّل KRW إلى ARS بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 1.093 ARS

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى ARS،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى ARS متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى ARS اليوم

KRWARS
1000 KRW1,092.93 ARS
2000 KRW2,185.86 ARS
5000 KRW5,464.65 ARS
10000 KRW10,929.30 ARS
20000 KRW21,858.60 ARS
30000 KRW32,787.90 ARS
40000 KRW43,717.20 ARS
50000 KRW54,646.50 ARS
60000 KRW65,575.80 ARS
45000000 KRW49,181,850 ARS
75000000 KRW81,969,750 ARS
78000000 KRW85,248,540 ARS
100000000 KRW109,293,000 ARS
330000000 KRW360,666,900 ARS
500000000 KRW546,465,000 ARS
1800000000 KRW1,967,274,000 ARS
1900000000 KRW2,076,567,000 ARS
10000000000 KRW10,929,300,000 ARS
15200000000 KRW16,612,536,000 ARS
36100000000 KRW39,454,773,000 ARS
45600000000 KRW49,837,608,000 ARS
ARSKRW
1 ARS1 KRW
5 ARS5 KRW
10 ARS9 KRW
20 ARS18 KRW
50 ARS46 KRW
100 ARS91 KRW
250 ARS229 KRW
500 ARS457 KRW
1000 ARS915 KRW
2000 ARS1,830 KRW
5000 ARS4,575 KRW
10000 ARS9,150 KRW

الأسئلة الشائعة