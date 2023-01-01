فرنك قمري إلى لاري جورجي

تحويل KMF إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٥٫٨٠ gel

1.00000 KMF = 0.00580 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 17:32 UTC
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KMF إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06788.70451.436981.659670.96418.3055
1GBP1.1532711.2306102.3051.657311.914141.1117521.1122
1USD0.93720.812612183.13451.346751.555450.903517.156
1INR0.01127340.009774660.012028710.01619970.01871010.01086790.206364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / لاري جورجي
1 KMF0.00580 GEL
5 KMF0.02900 GEL
10 KMF0.05801 GEL
20 KMF0.11602 GEL
50 KMF0.29004 GEL
100 KMF0.58008 GEL
250 KMF1.45020 GEL
500 KMF2.90039 GEL
1000 KMF5.80078 GEL
2000 KMF11.60156 GEL
5000 KMF29.00390 GEL
10000 KMF58.00780 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / فرنك جزر القمر
1 GEL172.39100 KMF
5 GEL861.95500 KMF
10 GEL1723.91000 KMF
20 GEL3447.82000 KMF
50 GEL8619.55000 KMF
100 GEL17239.10000 KMF
250 GEL43097.75000 KMF
500 GEL86195.50000 KMF
1000 GEL172391.00000 KMF
2000 GEL344782.00000 KMF
5000 GEL861955.00000 KMF
10000 GEL1723910.00000 KMF