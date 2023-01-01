شلن كيني إلى روبية باكستانية

تحويل KES إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٬٩٨٥٫٠٧ pkr

1.00000 KES = 1.98507 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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KES إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066588.66291.436631.660960.9635518.3182
1GBP1.1538711.23065102.3091.657751.91661.1118121.1376
1USD0.937650.812579183.13451.347051.557390.9034517.176
1INR0.01127870.009774270.012028710.01620330.01873340.01086730.206605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Pakistani Rupee
1 KES1.98507 PKR
5 KES9.92535 PKR
10 KES19.85070 PKR
20 KES39.70140 PKR
50 KES99.25350 PKR
100 KES198.50700 PKR
250 KES496.26750 PKR
500 KES992.53500 PKR
1000 KES1985.07000 PKR
2000 KES3970.14000 PKR
5000 KES9925.35000 PKR
10000 KES19850.70000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / شلن كيني
1 PKR0.50376 KES
5 PKR2.51879 KES
10 PKR5.03759 KES
20 PKR10.07518 KES
50 PKR25.18795 KES
100 PKR50.37590 KES
250 PKR125.93975 KES
500 PKR251.87950 KES
1000 PKR503.75900 KES
2000 PKR1007.51800 KES
5000 PKR2518.79500 KES
10000 PKR5037.59000 KES