20 شلن كيني إلى روبية باكستانية

تحويل KES إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ kes
٣٧٫٢٢ pkr

1.00000 KES = 1.86115 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:16
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KES إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.057787.94511.450791.675170.946319.2899
1GBP1.148911.2152101.0411.666831.924611.087222.1623
1USD0.945450.82291183.14751.371651.583780.894718.2376
1INR0.01137070.009896990.012026810.01649660.01904790.01076040.21934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Pakistani Rupee
1 KES1.86115 PKR
5 KES9.30575 PKR
10 KES18.61150 PKR
20 KES37.22300 PKR
50 KES93.05750 PKR
100 KES186.11500 PKR
250 KES465.28750 PKR
500 KES930.57500 PKR
1000 KES1861.15000 PKR
2000 KES3722.30000 PKR
5000 KES9305.75000 PKR
10000 KES18611.50000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / شلن كيني
1 PKR0.53730 KES
5 PKR2.68651 KES
10 PKR5.37303 KES
20 PKR10.74606 KES
50 PKR26.86515 KES
100 PKR53.73030 KES
250 PKR134.32575 KES
500 PKR268.65150 KES
1000 PKR537.30300 KES
2000 PKR1074.60600 KES
5000 PKR2686.51500 KES
10000 PKR5373.03000 KES