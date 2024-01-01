Kenya şilininden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile KES → PKR çevirin

1.000 kes
1.866,02 pkr

1.00000 KES = 1.86602 PKR

08:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.34731515.851.353650.93160.7967811.5394183.0313
1 SGD0.74222511125.11.004710.6914710.5913911.1425961.6279
1 NGN0.0006596940.00088880810.0008929970.0006145850.0005256330.001015540.0547754
1 CAD0.7387430.9953091119.8210.6882270.5886171.1372361.3388

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Pakistan Rupisi
1 KES1.86602 PKR
5 KES9.33010 PKR
10 KES18.66020 PKR
20 KES37.32040 PKR
50 KES93.30100 PKR
100 KES186.60200 PKR
250 KES466.50500 PKR
500 KES933.01000 PKR
1000 KES1866.02000 PKR
2000 KES3732.04000 PKR
5000 KES9330.10000 PKR
10000 KES18660.20000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kenya Şilini
1 PKR0.53590 KES
5 PKR2.67950 KES
10 PKR5.35900 KES
20 PKR10.71800 KES
50 PKR26.79500 KES
100 PKR53.59000 KES
250 PKR133.97500 KES
500 PKR267.95000 KES
1000 PKR535.90000 KES
2000 PKR1071.80000 KES
5000 PKR2679.50000 KES
10000 PKR5359.00000 KES