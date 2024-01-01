500 Pakistan rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile PKR → KES çevirin

1.000₨ PKR = 0.4658Ksh KES

10:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 PKR → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.46580.4658
Düşük0.46370.4601
Ortalama0.46420.4634
Değişim0.45%0.72%
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1 PKR → KES istatistikleri

PKR → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.4658, en düşük 0.4637 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.4642 oldu. PKR → KES kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

PKR → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.4658, en düşük 0.4601 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.4634 oldu. PKR → KES kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9479584.41280.7924873.67291.409053.753634.541
1 EUR1.05495189.05130.8360453.874731.486483.9598636.439
1 INR0.01184660.011229510.009388240.04351120.01669240.04446720.409191
1 GBP1.261851.19611106.51614.634651.778014.7364843.5856

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kenya Şilini
1 PKR0.46577 KES
5 PKR2.32883 KES
10 PKR4.65767 KES
20 PKR9.31534 KES
50 PKR23.28835 KES
100 PKR46.57670 KES
250 PKR116.44175 KES
500 PKR232.88350 KES
1000 PKR465.76700 KES
2000 PKR931.53400 KES
5000 PKR2328.83500 KES
10000 PKR4657.67000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Pakistan Rupisi
1 KES2.14700 PKR
5 KES10.73500 PKR
10 KES21.47000 PKR
20 KES42.94000 PKR
50 KES107.35000 PKR
100 KES214.70000 PKR
250 KES536.75000 PKR
500 KES1073.50000 PKR
1000 KES2147.00000 PKR
2000 KES4294.00000 PKR
5000 KES10735.00000 PKR
10000 KES21470.00000 PKR