شلن كيني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل KES إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٥٤٫٦٧ mop

1.00000 KES = 0.05467 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:48 UTC
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KES إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.436671.660830.9634518.317
1GBP1.153811.2302102.2721.657571.91621.1116321.1335
1USD0.937850.812876183.13451.34741.557630.903617.1789
1INR0.01128130.009777840.012028710.01620750.01873630.01086910.20664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل شلن كيني / Macanese Pataca
1 KES0.05467 MOP
5 KES0.27337 MOP
10 KES0.54674 MOP
20 KES1.09349 MOP
50 KES2.73372 MOP
100 KES5.46744 MOP
250 KES13.66860 MOP
500 KES27.33720 MOP
1000 KES54.67440 MOP
2000 KES109.34880 MOP
5000 KES273.37200 MOP
10000 KES546.74400 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / شلن كيني
1 MOP18.29010 KES
5 MOP91.45050 KES
10 MOP182.90100 KES
20 MOP365.80200 KES
50 MOP914.50500 KES
100 MOP1829.01000 KES
250 MOP4572.52500 KES
500 MOP9145.05000 KES
1000 MOP18290.10000 KES
2000 MOP36580.20000 KES
5000 MOP91450.50000 KES
10000 MOP182901.00000 KES