Kenya şilininden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile KES → MOP çevirin

1.000 kes
53,88 mop

1.00000 KES = 0.05388 MOP

08:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855371.0735589.1371.4531.652120.94868518.3154
1 GBP1.1690811.25505104.2071.698651.931441.1090921.4119
1 USD0.93150.796781183.03011.353451.538940.8837517.0606
1 INR0.01121870.009596290.012043810.01630070.01853470.01064370.205475

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Makau Patakası
1 KES0.05388 MOP
5 KES0.26938 MOP
10 KES0.53876 MOP
20 KES1.07751 MOP
50 KES2.69378 MOP
100 KES5.38756 MOP
250 KES13.46890 MOP
500 KES26.93780 MOP
1000 KES53.87560 MOP
2000 KES107.75120 MOP
5000 KES269.37800 MOP
10000 KES538.75600 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Kenya Şilini
1 MOP18.56130 KES
5 MOP92.80650 KES
10 MOP185.61300 KES
20 MOP371.22600 KES
50 MOP928.06500 KES
100 MOP1856.13000 KES
250 MOP4640.32500 KES
500 MOP9280.65000 KES
1000 MOP18561.30000 KES
2000 MOP37122.60000 KES
5000 MOP92806.50000 KES
10000 MOP185613.00000 KES