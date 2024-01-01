5 Makau patacasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MOP → KES çevirin

5 mop
81 kes

1,000 MOP = 16,10 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Çevrim kurları Makau Patakası / Kenya Şilini
1 MOP16,10370 KES
5 MOP80,51850 KES
10 MOP161,03700 KES
20 MOP322,07400 KES
50 MOP805,18500 KES
100 MOP1.610,37000 KES
250 MOP4.025,92500 KES
500 MOP8.051,85000 KES
1000 MOP16.103,70000 KES
2000 MOP32.207,40000 KES
5000 MOP80.518,50000 KES
10000 MOP161.037,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Makau Patakası
1 KES0,06210 MOP
5 KES0,31049 MOP
10 KES0,62098 MOP
20 KES1,24195 MOP
50 KES3,10489 MOP
100 KES6,20977 MOP
250 KES15,52442 MOP
500 KES31,04885 MOP
1000 KES62,09770 MOP
2000 KES124,19540 MOP
5000 KES310,48850 MOP
10000 KES620,97700 MOP