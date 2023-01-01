شلن كيني إلى دينار مقدوني

تحويل KES إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٣٩٢٫٧٨ mkd

1.00000 KES = 0.39277 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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KES إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.436671.660830.9634518.317
1GBP1.153811.2302102.2721.657571.91621.1116321.1335
1USD0.937850.812876183.13451.34741.557630.903617.1789
1INR0.01128130.009777840.012028710.01620750.01873630.01086910.20664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / دينار مقدوني
1 KES0.39277 MKD
5 KES1.96387 MKD
10 KES3.92775 MKD
20 KES7.85550 MKD
50 KES19.63875 MKD
100 KES39.27750 MKD
250 KES98.19375 MKD
500 KES196.38750 MKD
1000 KES392.77500 MKD
2000 KES785.55000 MKD
5000 KES1963.87500 MKD
10000 KES3927.75000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / شلن كيني
1 MKD2.54599 KES
5 MKD12.72995 KES
10 MKD25.45990 KES
20 MKD50.91980 KES
50 MKD127.29950 KES
100 MKD254.59900 KES
250 MKD636.49750 KES
500 MKD1272.99500 KES
1000 MKD2545.99000 KES
2000 MKD5091.98000 KES
5000 MKD12729.95000 KES
10000 MKD25459.90000 KES