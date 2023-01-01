100 شلن كيني إلى دينار مقدوني

تحويل KES إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

100 kes
38.88 mkd

1.00000 KES = 0.38878 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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KES إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37265764.4871.37170.945550.8227741.5840383.185
1SGD0.7285181556.9420.9993080.6888410.5994061.15460.6018
1NGN0.001308070.0017955210.001794280.001236830.001076240.002072020.108812
1CAD0.7290221.00069557.32810.6893180.5998211.154860.6437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / دينار مقدوني
1 KES0.38878 MKD
5 KES1.94392 MKD
10 KES3.88785 MKD
20 KES7.77570 MKD
50 KES19.43925 MKD
100 KES38.87850 MKD
250 KES97.19625 MKD
500 KES194.39250 MKD
1000 KES388.78500 MKD
2000 KES777.57000 MKD
5000 KES1943.92500 MKD
10000 KES3887.85000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / شلن كيني
1 MKD2.57212 KES
5 MKD12.86060 KES
10 MKD25.72120 KES
20 MKD51.44240 KES
50 MKD128.60600 KES
100 MKD257.21200 KES
250 MKD643.03000 KES
500 MKD1286.06000 KES
1000 MKD2572.12000 KES
2000 MKD5144.24000 KES
5000 MKD12860.60000 KES
10000 MKD25721.20000 KES