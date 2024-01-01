Kenya şilininden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile KES → MKD çevirin

1.000 kes
384,07 mkd

1.00000 KES = 0.38407 MKD

08:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855371.0735589.1371.4531.652120.94868518.3154
1 GBP1.1690811.25505104.2071.698651.931441.1090921.4119
1 USD0.93150.796781183.03011.353451.538940.8837517.0606
1 INR0.01121870.009596290.012043810.01630070.01853470.01064370.205475

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Kenya şilininden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → CAD

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KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Makedonya Dinarı
1 KES0.38407 MKD
5 KES1.92033 MKD
10 KES3.84067 MKD
20 KES7.68134 MKD
50 KES19.20335 MKD
100 KES38.40670 MKD
250 KES96.01675 MKD
500 KES192.03350 MKD
1000 KES384.06700 MKD
2000 KES768.13400 MKD
5000 KES1920.33500 MKD
10000 KES3840.67000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kenya Şilini
1 MKD2.60371 KES
5 MKD13.01855 KES
10 MKD26.03710 KES
20 MKD52.07420 KES
50 MKD130.18550 KES
100 MKD260.37100 KES
250 MKD650.92750 KES
500 MKD1301.85500 KES
1000 MKD2603.71000 KES
2000 MKD5207.42000 KES
5000 MKD13018.55000 KES
10000 MKD26037.10000 KES