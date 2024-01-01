20 Makedonya dinarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MKD → KES çevirin

20 mkd
46 kes

1,000ден MKD = 2,277Ksh KES

18:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,34682,3552
Düşük2,24172,2285
Ortalama2,28702,2859
Değişim1.58%-3.11%
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1 MKD → KES istatistikleri

MKD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3468, en düşük 2,2417 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2870 oldu. MKD → KES kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

MKD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3552, en düşük 2,2285 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2859 oldu. MKD → KES kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2811,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17310,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kenya Şilini
1 MKD2,27714 KES
5 MKD11,38570 KES
10 MKD22,77140 KES
20 MKD45,54280 KES
50 MKD113,85700 KES
100 MKD227,71400 KES
250 MKD569,28500 KES
500 MKD1.138,57000 KES
1000 MKD2.277,14000 KES
2000 MKD4.554,28000 KES
5000 MKD11.385,70000 KES
10000 MKD22.771,40000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Makedonya Dinarı
1 KES0,43915 MKD
5 KES2,19574 MKD
10 KES4,39148 MKD
20 KES8,78296 MKD
50 KES21,95740 MKD
100 KES43,91480 MKD
250 KES109,78700 MKD
500 KES219,57400 MKD
1000 KES439,14800 MKD
2000 KES878,29600 MKD
5000 KES2.195,74000 MKD
10000 KES4.391,48000 MKD