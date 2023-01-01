شلن كيني إلى كيب لاوي

تحويل KES إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٣٥٬٣٨٠ lak

1.00000 KES = 135.38000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KES إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 LAK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066288.6381.436541.660880.9634518.3176
1GBP1.1536711.23015102.2681.657441.916271.111521.1343
1USD0.93790.812909183.13451.347351.557750.9036517.1803
1INR0.01128180.009778240.012028710.01620690.01873780.01086970.206657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / كيب لاوسي
1 KES135.38000 LAK
5 KES676.90000 LAK
10 KES1353.80000 LAK
20 KES2707.60000 LAK
50 KES6769.00000 LAK
100 KES13538.00000 LAK
250 KES33845.00000 LAK
500 KES67690.00000 LAK
1000 KES135380.00000 LAK
2000 KES270760.00000 LAK
5000 KES676900.00000 LAK
10000 KES1353800.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / شلن كيني
1 LAK0.00739 KES
5 LAK0.03693 KES
10 LAK0.07387 KES
20 LAK0.14773 KES
50 LAK0.36933 KES
100 LAK0.73866 KES
250 LAK1.84665 KES
500 LAK3.69331 KES
1000 LAK7.38662 KES
2000 LAK14.77324 KES
5000 LAK36.93310 KES
10000 LAK73.86620 KES