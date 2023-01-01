Кенийские шиллинги в лаосские кипы

Сконвертируйте KES в LAK по реальному обменному курсу

1 000 kes
134 255 lak

1.00000 KES = 134.25500 LAK

Среднерыночный курс в 17:32 UTC
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График изменения обменного курса KES к LAK

1 мин. назад 1 KES → 0 LAK
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073188.94931.454641.670840.9565518.4919
1GBP1.1634711.24845103.4841.692341.943871.1129121.5135
1USD0.93190.800993182.891.355551.557030.8914517.2322
1INR0.01124240.009663330.012064210.01635360.01878420.01075460.207892

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Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Лаосский кип
1 KES134.25500 LAK
5 KES671.27500 LAK
10 KES1342.55000 LAK
20 KES2685.10000 LAK
50 KES6712.75000 LAK
100 KES13425.50000 LAK
250 KES33563.75000 LAK
500 KES67127.50000 LAK
1000 KES134255.00000 LAK
2000 KES268510.00000 LAK
5000 KES671275.00000 LAK
10000 KES1342550.00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Кенийский шиллинг
1 LAK0.00745 KES
5 LAK0.03724 KES
10 LAK0.07449 KES
20 LAK0.14897 KES
50 LAK0.37243 KES
100 LAK0.74485 KES
250 LAK1.86214 KES
500 LAK3.72427 KES
1000 LAK7.44854 KES
2000 LAK14.89708 KES
5000 LAK37.24270 KES
10000 LAK74.48540 KES